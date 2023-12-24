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TSK bölücü terör örgütünün 29 hedefini imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan 29 hedefin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

TSK bölücü terör örgütünün 29 hedefini imha etti

24 Aralık 2023 Pazar 15:24

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik olarak hava harekatları düzenledi. Hava harekatları sonucu, bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”



İHA
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