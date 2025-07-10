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Tüfekle vurulmuştu, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yasin Örçen (39), son yolculuğuna uğurlandı.

Tüfekle vurulmuştu, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Son yolculuğuna uğurlandı

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:50

 Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Örçen'e ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 
  Hayatını kaybeden Örçen’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Doğantepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 


İHA
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