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Tüp Yüklü Kamyonet Kaza Yapmıştı: Sürücüden Acı Haber Geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araca çarpan tüp yüklü kamyonetin şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tüp Yüklü Kamyonet Kaza Yapmıştı: Sürücüden Acı Haber Geldi

16 Mayıs 2024 Perşembe 09:39


  Kandıra-Kefken Yolu'nda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Fatih Koç idaresindeki 34 UT 6305 plakalı Iveco marka tüp yüklü kamyonet, Şehit Mustafa Koç Caddesi'ne dönüş sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta şarampole devrilirken, kamyonet sürücüsü Fatih Koç ile hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 Ağır yaralanan Fatih Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Fatih Koç'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. 
                                     


İHA
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