banner1172
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

12 Temmuz 2025 Cumartesi 11:53

 Olay, 10 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B'yi göğsünden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
  Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Y.G. ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi Amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi
Gebe inek definecilerin kazdığı kuyuya düştü: Kurtarmak saatler sürdü Gebe inek definecilerin kazdığı kuyuya düştü:...
Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama
Kocaeli'de amca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı Kocaeli'de amca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı
İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı kavga: 2 yaralı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı kavga:...
"Çocuk gürültüsü" kavgasında komşusunu bıçaklayan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş...
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 kardeş, son yolculuklarına...

Haberi Oku