ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Kocaeli'de yapılan çalışmalar neticesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 8 kişi ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:24

  Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 228 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tüfek, tabanca, 10 fişek ve 3 bin 125 TL ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucuyu kullanmak, uyarı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüphelilerden B.S. ve G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla...
Binanın Çatı Katında Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü Binanın Çatı Katında Çıkan Yangın Mahalleliyi...
Korkunç Cinayette Perde Arkası Aralanıyor Korkunç Cinayette Perde Arkası Aralanıyor
KYK Yurdunun Lojmanındaki Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi KYK Yurdunun Lojmanındaki Yangında 1 Kişi Dumandan...
Marketteki Dehşet Anları Kamerada Marketteki Dehşet Anları Kamerada
Kazada Ağır Yaralanan Gençten Acı Haber Kazada Ağır Yaralanan Gençten Acı Haber
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü...
Kocaeli'de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü...

Haberi Oku