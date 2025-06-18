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Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 74 yaşındaki sanık: "45 senedir uyuşturucu içiyorum"

Kocaeli'de oğlu ile birlikte uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 74 yaşındaki adam, evde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, "16 yaşımdan beri, 45 senedir uyuşturucu içiyorum" dedi.

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 74 yaşındaki sanık:

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:14

 Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonucu, aynı evde yaşayan S.Ç. (74) ve oğlu E.Ç.'nin (41) ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, baba ve oğlu gözaltına alındı. Alınan ifadelerin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
 "Uyuşturucuların kime ait olduğunu bilmiyorum" 
 Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen E.Ç., "Babamla beraber yaşıyorum. Evde bulunan uyuşturucular bana ait değildir. Uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum. Kime ait olduğunu bilmiyorum" dedi.  
   
 "45 senedir uyuşturucu içiyorum" 
 S.Ç. ise evde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Satıcı değil, içiciyim. 16 yaşımdan beri, 45 senedir uyuşturucu içiyorum. Uyuşturucu bana aittir. 20 bin TL'ye satıyorlar normalde ancak 12 bin TL'ye uygun bulunca toplu aldım. Ticaretini yapmıyorum. Kendim içmek için aldım" diye konuştu. 
  Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 


İHA
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