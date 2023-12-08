ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

(VİDEOLU)Kayganlaşan Yolda Feci Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

Çarpışan iki araç savrularak yol kenarındaki tıra çarptı

(VİDEOLU)Kayganlaşan Yolda Feci Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

08 Aralık 2023 Cuma 09:22

 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışan iki araç savrularak yol kenarında bulunan tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.   
  Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y idaresindeki 41 TF 329 plakalı araç ile İ.E. yönetimindeki 34 BSA 152 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, yolun kenarında park halinde bulunan H.A. idaresindeki 68 EP 187 plakalı tekstil yağı yüklü tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler A.Y. ile İ.E ve 41 TF 329 plakalı araçta bulunan yolcu A.K. yaralandı.  
  Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.  
  Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.  
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Dilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eşini Ve Kayınpederini Öldürmüştü, Attığı Mesaj Kan Dondurdu Eşini Ve Kayınpederini Öldürmüştü, Attığı...
Çamaşır Makinesi Yangına Sebep Oldu Çamaşır Makinesi Yangına Sebep Oldu
İşe Giderken Hastanelik Oldular İşe Giderken Hastanelik Oldular
(VİDEOLU) Hastane Bahçesinde Alnından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu (VİDEOLU) Hastane Bahçesinde Alnından Vurulmuş...
Düğün Dönüşü Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti Düğün Dönüşü Geçirdiği Kazada Hayatını...
Kartepe Ketenciler Kültür Merkezi'nin Yapımı Tamamlandı Kartepe Ketenciler Kültür Merkezi'nin Yapımı Tamamlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Eşini Ve Kayınpederini Öldürmüştü, Attığı...
"Sizi sırayla kötürüm bırakırım"

Haberi Oku