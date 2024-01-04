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(VİDEOLU)TEM'de Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı Kazada 1 Tutuklama

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 polisin yaralandığı kazada tedavileri tamamlanan 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü ise tutuklandı.

(VİDEOLU)TEM'de Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı Kazada 1 Tutuklama

04 Ocak 2024 Perşembe 09:19

  2 Ocak günü TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri A.N. idaresindeki 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan A.N. yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi geçişinde kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçtaki 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan 4 polis memuru ise taburcu edildi. 
 
 Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan sürücü A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. İşlemleri tamamlanan 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmesi için Kocaeli İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.  
           


İHA
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