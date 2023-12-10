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(VİDEOLU) Yolcu Dolu Minibüsün Önüne Çıkan Kamyona Çarptığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

- Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı

(VİDEOLU) Yolcu Dolu Minibüsün Önüne Çıkan Kamyona Çarptığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

10 Aralık 2023 Pazar 16:37

D100 Karayolu'nda önüne çıkan araca çarpmamak için savrulan kamyona, arkadan gelen yolcu dolu minibüs çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.   
  Kaza dün, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde Cengiz Topel Havaalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, önüne çıkan araca çarpmamak için frene basan M.G. idaresindeki 41 LD 643 plakalı Mercedes marka kamyon, yerin ıslak olması sebebiyle kayarak bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan Bülent Kaplan idaresindeki 54 E 0565 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüste duramayarak 41 LD 643 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan Bülent Kaplan'ı araçtan çıkararak sağlık ekiplerin teslim etti. Yaralanan Bülent Kaplan ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.  
  Kaza anı ise Kocaeli-Sakarya arasında yolcu taşıyan minibüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün seyir halinde olduğu sırada, kamyon savrulması, bariyerlere çarpması yer alıyor. Arkalarından gelen minibüsün de duramayarak kamyona çarptığı anlar ile yolcuların çığlıkları da görüntülere yansıdı. 
 








İHA
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