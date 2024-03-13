banner998
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda İşçi Servisi Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı.

Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda İşçi Servisi Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

13 Mart 2024 Çarşamba 09:44


  Kaza, Yeni Mahalle D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı Otokar marka işçi servisi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters istikamete dönerek bariyerin üzerine çıkan minibüsün sol arka tekerleği askıda kaldı. Kazada minibüsteki S.Y. isimli işçi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, işçi servisinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Minibüsteki işçiler bölgeye gelen başka bir araçla gönderildi.  
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TMO Silolarında Patlama Meydana Gelmişti, Sanıkların İfadeleri Ortaya Çıktı TMO Silolarında Patlama Meydana Gelmişti, Sanıkların...
Bariyere Çarpan İş Makinesi Refüje Devrildi: 2 Yaralı Bariyere Çarpan İş Makinesi Refüje Devrildi: 2...
Nefes Borusuna Şeker Kaçan Çocuk Ölümden Döndü Nefes Borusuna Şeker Kaçan Çocuk Ölümden Döndü
Zabıtadan Kasaplara Ramazan Denetimi Zabıtadan Kasaplara Ramazan Denetimi
( Videolu)Duraklayan Araca Çarpıp Devrildi: O Anlar Kamerada ( Videolu)Duraklayan Araca Çarpıp Devrildi: O Anlar...
Kocaeli'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı Kocaeli'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

TMO Silolarında Patlama Meydana Gelmişti, Sanıkların...
Taşeron firma sahibi O.T: "Bu büyük patlamadan 3 gün önce bir yangın meydana gelmiş, bu yangın meydana...

Haberi Oku