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Yahya Kaptan’daki Saldırgan Köpeklere Müdahale

Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan üzücü olaydan sonra hızlıca harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgedeki hayvanserverlerle birlikte saldırgan köpekleri alarak büyükşehir barınağına teslim etti.

Yahya Kaptan'daki Saldırgan Köpeklere Müdahale

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:56

  İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan üzücü olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı. Bunun üzerine olay yerine ulaşan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan hayvanseverlerle işbirliği yaparak saldırgan köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler, güvenli bir şekilde Büyükşehir barınağına teslim edildi.  İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenliği için benzer olayların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, hayvanseverlerle ortak hareket ederek sokak hayvanlarının refahını sağlamak için daha fazla önlem alacaklarını ifade ettiler. Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmasını talep ettiler. 
                                   


İHA
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