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Yakın Arkadaşlarını Öldüren 2 Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Kocaeli’de yakın arkadaşlarını silahla vurarak öldüren 2 sanık hakkında Cumhuriyet savcısı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yakın Arkadaşlarını Öldüren 2 Sanığa Müebbet Hapis Talebi

08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:40

 Olay, 6 Kasım 2023 tarihinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay gecesi Ufuk Koca, arkadaşları Mehmet K. ve Tunahan Ş. tarafından silahla vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası 28 yaşındaki Ufuk Koca ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
  Mütalaa verildi 
  Sanıklar hakkında Ufuk Koca'yı kasten öldürmek, maktulün babası Kenan Koca ile yeğeni Y. Koca'yı öldürmeye teşebbüs etmek ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Tunahan Ş., Mehmet K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, her 2 sanığın Ufuk Koca'ya karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca sanıkların Kenan ve Y. Koca'ya karşı işlemiş olduğu öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı iki kez 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 
  Sanıklar önceki ifadelerini tekrarla, olay günü alkollü olduklarını, maktulün kardeşi sürekli kendilerine küfür ettiğini, Ufuk Koca'nın kendilerine saldırmasıyla kendilerini korumak amacıyla hareket ettiklerini ve olayın gerçekleştiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. 
                                    


İHA
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