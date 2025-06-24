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Yan yatan traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yan yattı. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yan yatan traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

24 Haziran 2025 Salı 10:08

 Kaza, Arslanbey Kartepe Caddesi İfraziye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D. yönetimindeki 41 AK 975 plakalı traktör, yokuş aşağı indiği esnada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Sürücü traktörün altında kalarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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