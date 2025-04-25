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Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde yangın çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

25 Nisan 2025 Cuma 11:27

 Kaza, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi mevkisi Kuzey Yanyol ile D-100 Karayolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev alırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. 
 İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü İ.K'yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 
 Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kuzey Yanyol ile D-100 Karayolu'nun bir şeridi, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. 


İHA
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