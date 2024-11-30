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Yangın ihbarına geldiler, boş ev ile karşılaştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarıyla harekete geçen ekipler, boş ev ile karşılaştı.

Yangın ihbarına geldiler, boş ev ile karşılaştılar

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:59

  İlginç olay 22.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir dairede duman gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş olduğunu ve yangın çıkmadığını belirledi. Gerekli incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. 

İHA
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