ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı kadın alevlerin arasından son anda kurtarıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı bir evde yangın çıktı. 91 yaşındaki kadın, alevlerin arasından son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaşlı kadın alevlerin arasından son anda kurtarıldı

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:41

 Olay, saat 19.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi, Hasret Sokak ile Yalçın Sokak kesişiminde bulunan evde meydana geldi. 91 yaşındaki Besi Yıldız'ın tek başına bulunduğu evde, tüpten kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkartılan Besi Yıldız'a sağlık ekipleri ilk müdahalesini ambulans içinde gerçekleştirdi. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başlanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.  
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gülhan Esen'i öldüren sanıktan çelişkili ifade Gülhan Esen'i öldüren sanıktan çelişkili ifade
Engelli vatandaş sokak ortasında darbedildi Engelli vatandaş sokak ortasında darbedildi
Su kanalına düşen köpek kurtarıldı Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
Yolcunun üstünden ve valizinden 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi Yolcunun üstünden ve valizinden 7 kilo uyuşturucu...
8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti: Endişelenen...
Apartmanı gaz kokusu sardı, bina tahliye edildi Apartmanı gaz kokusu sardı, bina tahliye edildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Gülhan Esen'i öldüren sanıktan çelişkili...
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen'i pusu kurarak öldüren sanığın...

Haberi Oku