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Yaya güvenliği için motosikletlilere sıkı denetim

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle İzmit Cumhuriyet Bulvarı gibi yayaların yoğun olduğu güzergâhlarda yapılan kontrollerde sürücülere gerekli uyarılar yapılıyor.

Yaya güvenliği için motosikletlilere sıkı denetim

15 Haziran 2025 Pazar 12:04

 ÖNCELİK YAYALARIN GÜVENLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güven ve huzurunu her zaman önde tutuyor, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler 7/24 yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yeşil alanlar, bisiklet yolları ve yürüyüş yollarında motosikletlilere yönelik denetimlerini artırdı. Yayaların güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine karşı titizlikle çalışan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenli devriyelerle bu alanlarda uygunsuz hareketlere izin vermiyor.

 

DENETİM VE UYARILAR YAPILIYOR

Motosikletlilerin araç trafiğine kapalı bölgeleri tercih etmeleri özellikle yoğun saatlerde sıkı şekilde kontrol ediliyor. Yayaların güvenliğini sağlamak adına kurallara uymayan motosiklet sürücüleri, Cumhuriyet Bulvarı, Sekapark, sahiller, Mimar Sinan Üstgeçidi ve Darıca Millet Bahçesi gibi alanlarda denetleniyor, gerekli uyarılarda bulunuluyor.

 

SÜRÜCÜLER UYARILIYOR, YÖNLENDİRİLİYOR

Denetimlerde, yayaların yoğun olarak bulunduğu ve yaya önceliği olan bölgelerde motosiklet kullanımının yasak olduğu sürücülere hatırlatılıyor. Uyarılan sürücüler, kullanmaları gereken yollara yönlendiriliyor. Zabıta ve güvenlik ekipleri, vatandaşların huzurunu sağlamak adına denetimlere düzenli bir şekilde devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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