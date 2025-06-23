ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni alınan araca kamyon çarptı: 1 yaralı

Kocaeli D-130 Karayolu'nda yeni alınan ve ambalajları dahi sökülmeyen araca kamyon çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücüsü yaralandı.

Yeni alınan araca kamyon çarptı: 1 yaralı

23 Haziran 2025 Pazartesi 09:39

 Kaza, D130 Karayolu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği mevki İzmit istikametinde meydana geldi. 41 F 9329 plakalı Mercedes marka damperli kamyon, önünde seyreden 41 AZB 578 plakalı Chery marka Suv tipi araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın arka kısmı içe çökerken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. 41 AZB 578 plakalı aracın yeni alındığı öğrenilirken, henüz ambalajlarının bile sökülmediği görüldü. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu, araçların yoldan kaldırılması ile yol eski seyrine döndü. 
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Polis, kanalizasyonda bile mermi aradı Polis, kanalizasyonda bile mermi aradı
Otomobil istinat duvarından ağaçlık alana uçtu: 4 yaralı Otomobil istinat duvarından ağaçlık alana uçtu:...
Çocuğunu kurtarmak için suya atlayan anne hayatını kaybetti Çocuğunu kurtarmak için suya atlayan anne hayatını...
Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti
Döküm fabrikasında yangın: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı Döküm fabrikasında yangın: Gökyüzü siyah dumanla...
Enes'in son anları kamerada: Enes'in son anları kamerada: "Takip edildi"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Polis, kanalizasyonda bile mermi aradı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri seferber...

Haberi Oku