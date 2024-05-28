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Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol bakım çalışması yaptığı esnada aracın çarptığı işçi yaralandı.

Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı

28 Mayıs 2024 Salı 10:05

 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol bakım çalışması yaptığı esnada aracın çarptığı işçi yaralandı.   
  Olay, Yavuz sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışması yapan R.S isimli işçiye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazayı fark eden Körfez Devlet Hastanesi çalışanları sedye ile R.S.'yi hastaneye götürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. 


İHA
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