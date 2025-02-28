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65 yaş üstüne Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları

Büyükşehir, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında 65 yaş üstü büyüklerimize “Ramazan’da Sağlıklı Beslenme Eğitimi” verdi

65 yaş üstüne Ramazan'da sağlıklı beslenme tüyoları

28 Şubat 2025 Cuma 12:16

 Kocaeli Büyükşehir, Ramazan ayı öncesinde 65 yaş üstü büyüklerimize “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında “Ramazan’da Sağlıklı Beslenme Eğitimi” verdi. Eğitimde, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği anlatıldı.

 

HAYATIN HER ALANINDA DESTEK OLUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sağlıklı beslenme konusunda da vatandaşların yanında olmaya, onlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda “Hayatın İçindeyim Projesi” ile 65 yaş üstü bireylere hayatın her alanında destek olunuyor. Proje dahilinde yürütülen çalışmalarla emeklilik sonrası durağanlığın önüne geçmeye çalışılıyor. Ayrıca aktif yaşlanmada rol oynayan sanat, spor, kişisel gelişim gibi alanlara öncelik veriliyor.

 

RAMAZAN AYINDA NASIL DENGELİ BESLENİLEBİLİR?

“Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında sağlıklı beslenme konusunda çeşitli eğitimlerle vatandaşlar bilgilendiriliyor. Daha önce de sağlıklı beslenme konusunda; “İleri Yaş Grubunda Sağlıklı Beslenme”, “Kronik Hastalıklarda Sağlıklı Beslenme”, “Diyabet ve Beslenme Tedavisi”, “Hipertansiyon ve Beslenme Tedavisi” gibi eğitimler veren Büyükşehir, Ramazan ayı başlamadan 65 yaş üstü büyüklerimize “Ramazan’da Sağlıklı Beslenme Eğitimi” verdi.

 

HEKİM ONAYI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Körfez’de bulunan 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde gerçekleştirilen eğitimde özellikle oruç tutmadan önce kronik rahatsızlığı bulunanların doktor onayı alması gerektiğini vurgulayan uzman diyetisyen, düzenli ilaç kullananların da doktor takibiyle süreci yürütmesinin önemini vurguladı. Bazı ilaçların saatlerinin düzenlenebildiğini ancak bazı rahatsızlıklarda ertelemelerin ve belirli değişikliklerin hayati önem taşıdığını aktaran diyetisyen, oruç tutabilecek kişilerin sindirim sorunu yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

 

SU TÜKETİMİ 2 LİTREYE TAMAMLANMALI

Uzun süren açlıkla birlikte sindirim sorunları yaşamamak için iftarda, sahurda ve iftar/sahur arasında nasıl alışkanlıklar edinmek gerektiğini başlıklar halinde büyüklerimize aktaran diyetisyen, sahurun atlanmaması gerektiğini iftarın ise ağır yiyeceklerle bir anda yapılmaması gerektiğini vurguladı. İftarda sofralarda çorbanın eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayan eğitmen, iftar ve sahur arasında da aralıklarla su tüketiminin 2 litreye tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. İftar sonrası 30 dakikalık yürüyüşlerin de kan şekerini dengeleme açısından önemine değindi.
(Ömer İLGEÇ)

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