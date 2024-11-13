EĞİTİM:
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Acil Durum Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Büyükşehir İtfaiyesi, Elvanlar Plastik ve PROKOM firması personellerine yönelik Acil Durum Ekip eğitimleri verdi

Acil Durum Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:19

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ndeki olası risklere yönelik farkındalık yaratmak amacı ile endüstriyel tesislerde acil durum eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Elvanlar Plastik ve PROKOM firması personeline Acil Durum Ekip eğitimleri verildi. Firmaların kendi işletmelerinde verilen eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler ile acil durumlarda tahliye yöntem ve organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Eğitimlerin uygulamalı bölümlerinde, oluşturulan akaryakıt yangınına taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı ile söndürme operasyonları gerçekleştirildi.
(Ömer İLGEÇ)
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