EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Acil durumlarda dijital ve amatör telsizi nasıl kullanmalı?

Büyükşehir Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline afet ve acil durumlarda alternatif iletişim araçlarından dijital ve amatör telsiz kullanımı eğitimi verildi

Acil durumlarda dijital ve amatör telsizi nasıl kullanmalı?

15 Kasım 2024 Cuma 12:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yeni kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline afet ve acil durumlarda alternatif iletişim araçlarından dijital ve amatör telsiz kullanımına yönelik eğitim verildi. Türkiye Afet Müdahale Planı Haberleşme ve İletişim Afet Grubunun, Destek Çözüm Ortaklarından Aselsan Net ve Trac Gölcük Derneği tarafından Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda verilen eğitimde; afet yönetiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan iletişim ve enformasyon akışının kesilmesine karşı alınacak tedbirler ve çözüm yolları değerlendirildi, dijital ve amatör telsiz kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

 

AFET İLETİŞİMİNDE GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

İki gün süren eğitimler Trac Gölcük Şubesi Başkanı Umut Öcal tarafından verildi. GSM sistemi altyapısı ve telsiz sistem altyapılarına ait genel bilgilerin yanında, mevcut iletişim kapasitesinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimin ikinci gününde kurulu sistemlere alternatif oluşturabilecek, dijital telsizlere göre edinimi nispeten daha kolay olan amatör telsizlerle ilgili ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan amatör telsizcilik sınavları hakkında bilgiler verildi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini öğrendi Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini öğrendi
Zabıtaya Tüketiciyi Koruma Eğitimi Zabıtaya Tüketiciyi Koruma Eğitimi
MİMAŞ personeline İtfaiyeden eğitim MİMAŞ personeline İtfaiyeden eğitim
Acil Durum Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor Acil Durum Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor
Carrefoursa Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli’de kapılarını açtı Carrefoursa Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli’de...
Büyükşehir’den şef ve amirlere eğitim Büyükşehir’den şef ve amirlere eğitim
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini öğrendi
Kocaeli İtfaiyesi, ilkokul öğrencilerine meslek tanıtımı yaptığı seminerlerde çocuklara itfaiyecilik...

Haberi Oku