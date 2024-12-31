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Akademi Lise öğrencileri TYT için kampa girdi

Büyükşehir; ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında destek oluyor

Akademi Lise öğrencileri TYT için kampa girdi

31 Aralık 2024 Salı 11:00

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise ile YKS yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen öğrencilere yönelik Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı ile Kumcağız Gençlik Kampı’nda TYT kampı gerçekleştirdi.

 

KILAVUZ GENÇLİK ÖĞRENCİLERİN YANINDA

“Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ile hareket ederek ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu bağlamda Büyükşehir gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liselerde her geçen yıl birbirinden fark yaratan çalışmalarla lise ve lise mezunu öğrencilere yepyeni bir vizyon kazandırıyor. Akademik çalışmalar, yardımcı kaynaklar, salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan Akademi Liseler sınav yolculuğunda gençlere destek oluyor.

 

AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE TYT KAMPI

Akademi Lise ile YKS yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen öğrencilere yönelik Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı ile Kumcağız Gençlik Kampı’nda TYT kampı gerçekleştirildi. Kız öğrencilerin Hüma Hatun, erkek öğrencilerin ise Kumcağız Kampı’na katılım sağladığı Akademi Lise TYT Kampı’nda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, uzman eğitmenler rehberliğinde yoğun bir soru çözüm maratonu ve konu tekrarları ile dolu dolu 3 gün geçirdi. Kampta öğrencilerle özel olarak hazırlanan sorular ve tekrar programları ile “YKS” ve “TYT” konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, yoğun ancak bir o kadar da verimli geçen kampın sonunda gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)

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