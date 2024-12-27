EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde eğitimlere devam

Kocaeli'de özel yetenekli öğrencilere birçok alanda eğitim imkanı sunan Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde eğitimler devam ediyor.

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde eğitimlere devam

27 Aralık 2024 Cuma 11:15

 Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle "sosyal sorumluluk projesi" olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak eğitim, öğretim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi, 2024-2025 Eğitim Yılı'nda da ilgi görüyor. 
 Çocuk Üniversitesi'nde 4 kademe olarak eğitim alan 600 özel yetenekli öğrenci, uzman öğretmenler eşliğinde örgün eğitim desteği almayı sürdürüyor. Bahçecik Şehitekrem Mahallesi'ndeki ferah ve nezih binada özgün eğitim programına tabi tutulan çocuklar, adeta küçük yaşta üniversite ortamını soluyor. 
 Üniversiteli öğrenciler 8 aylık eğitim boyunca hafta sonu cumartesi veya pazar günü sabahçı ya da öğlenci olmak üzere ayrı ayrı gruplarda eğitim alıyor.  Bilimden sanata, teknolojiden spora birçok farklı branşta eğitim alan öğrenciler, Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde hem eğleniyorlar hem de yaşayarak ve gözlemleyerek öğreniyorlar. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den afetlere hazırlık eğitimi Büyükşehir’den afetlere hazırlık eğitimi
“Sivil Güç Tatbikatı” nefesleri kesti “Sivil Güç Tatbikatı” nefesleri kesti
Büyükşehirden öğrencilere afet eğitimi Büyükşehirden öğrencilere afet eğitimi
“İletişim dilinizi doğru ve etkili kullanın” “İletişim dilinizi doğru ve etkili kullanın”
Tuzla Kent Konseyi’ne gönüllü itfaiyecilik eğitimi Tuzla Kent Konseyi’ne gönüllü itfaiyecilik eğitimi
Büyükşehir’den kuaförlere workshop eğitimi Büyükşehir’den kuaförlere workshop eğitimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den afetlere hazırlık eğitimi
“Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” ile olası afetlere karşı hazırlık yapan...

Haberi Oku