Başiskele'de yeni yapay zeka uygulaması

Başiskele Belediyesi, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulması için hizmete alınan Hızlı İşler Çözüm Merkezi'nin WhatsApp Hattı yeni bir yapay zeka uygulamasını hayata geçirdi.

Elektronik Çap Sistemi (E-ÇAP), E-İmar, E-Arşiv, E-Ekspertiz ve E-Kütüphane gibi birçok hizmeti dijital ortama taşıyan Başiskele Belediyesi, 0533 200 41 99 numaralı Hızlı İşler Çözüm Merkezi WhatsApp Hattı’ndan vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini alarak vatandaş ile kurum arasındaki tüm iletişimi, tek bir ekranda otomatik olarak toplayan iletişim yönetim sistemi aracılığıyla ilgili birimlere daha hızlı bir şekilde ulaştırıyor ve talepleri hızlıca çözüme kavuşturuyor.

Vatandaş ve belediye arasındaki iletişimi daha çok hızlandıran yeni inovasyon çalışmasıyla hızlı ve kalıcı çözümler üretmenin yanı sıra iş verimliliği ve etkinliği de artacak. Başiskele Belediyesi'nin Dijital Dönüşüm Maskotu Badi'nin yapay zekası yardımıyla adım adım talebini hızlı bir şekilde oluşturacak olan vatandaşların talepleri alınacak. Tamamen dijital ortamdan, UlakBel sistemi üzerinden yürütülen işlemlerle vatandaşların istek, talep ve şikayetleri hızlıca ilgili müdürlüklere ve ekiplere iletilerek kısa sürede çözüme kavuşturulacak.

İHA