Başkan Büyükgöz ve Protokol Özel Çocukların Yanında

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin en özel evlatlarını yalnız bırakmadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Hasan Soba, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı. Okulda eğitim gören çocukların hazırladığı gösterileri beğeniyle izleyen ilçe protokolü, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



ÇOCUKLARIMIZA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren ve onlarla yakından ilgilenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Her şey ‘insan’ ile anlam kazanıyor. İnsan ile anlam buluyor. Bu nedenle imar, şehircilik ve fiziki projelerle beraber sosyal belediyecilik anlayışını da Gebze’mizde hakim kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak, projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Özel çocuklarımızın değerli ailelerine her zaman gerekli desteği vermeyi sürdüreceğiz inşallah” dedi.



ONLARIN DA GÖNÜL DÜNYASI VAR

KBB Başkan Vekili Hasan Soba da açıklamasında, “Yaşadığımız hayatın içinde farkında olmadığımız nice güzellik var. İşte bu çocukların, bu güzel ve sevimli evlatlarımızın farkına varalım. Her adımda, bizimle birlikte bu hayat mücadelesinde var olacaklarını onlara hissettirelim. Unutmayalım. Onların da bir gönül dünyası var. Onları fark etmek için geç değil. Tekrar bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getiren tüm aileleri, ama özellikle muhterem anneleri tebrik ediyor, fark etmenin güzel bir geleceğin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de açıklamasında, “Bu güzel evlatlarımız hepimize, tüm topluma emanet. Devlet- millet el ele vererek tüm imkanlarımızla bu çocuklarımız için ne yapsak azdır. Birlikte el ele tüm imkanlarımızı seferber ederek bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız inşallah. Sizleri en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum” dedi. Etkinlik, çocuklara hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

