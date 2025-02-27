Bilgievi öğrencileri bilgilerini yarıştırdı

HEYECAN DOLU YARIŞMA
Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından üç etaptan oluşan bilgi yarışması başladı. 8 bilgievinden gelen öğrenciler, her etapta Türkçe, matematik, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve Genel Kültür alanında soruları yanıtladı. İlk etaptan sonra üç bilgi evi yarışmadan elenirken, 5 bilgi evi öğrencileri yoluna devam etti. İkinci etabın sonunda ise, Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Bilgievi, Akse Hakcan Döven Bilgi Evi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi finale kalma başarısını gösterdi.
“TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Final etabında da 7 soru yanıtlayan öğrenciler arasında Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Bilgievi birinci olma başarısını gösterdi. Bilgi yarışmasında ikinci Akse Hakcan Döven Bilgi Evi olurken, üçüncü sırayı da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi aldı. Program sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bilgi dolu ve heyecan verici bir yarışmayı geride bıraktık. Bilgi evlerimiz arasında düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve bu heyecana ortak olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Bilgi yarışması günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)