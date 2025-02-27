Bilgievi öğrencileri bilgilerini yarıştırdı

Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde eğitim gören öğrenciler, Çayırova Belediyesi Bilgievleri Arası Bilgi Yarışması’nda ter döktü. Öğrenciler üç etaptan oluşan yarışmanın kazananı olmak için büyük gayret gösterdi. Bilgi yarışmasında birinci olan ekip ise Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Bilgievi öğrencileri oldu.

Eğitim Şehri Çayırova’da bu kez bilgiler yarıştı. Çayırova Beldiyesi’nin bilgievlerinde eğitim alan Çayırovalı öğrenciler, düzenlenen bilgi yarışmasında ter döktü. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çayırova Belediyesi Bilgievleri Arası Bilgi Yarışması’na, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katılım gösterdi. Bilgi yarışması öncesinde bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 8 noktadaki bilgi evimizden geleceğe en güzel şekliyle hazırlamaya çalıştığımız yavrularımız burada yarışacaklar. Bu aşamaya gelene kadar belli bir eleme sürecinden geçtiler. Final olarak yavrularımız burada yarışacaklar. Bizler de mutlulukla izleyeceğiz onları, heyecanlıyız hayırlı uğurlu olsun.”

HEYECAN DOLU YARIŞMA

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından üç etaptan oluşan bilgi yarışması başladı. 8 bilgievinden gelen öğrenciler, her etapta Türkçe, matematik, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve Genel Kültür alanında soruları yanıtladı. İlk etaptan sonra üç bilgi evi yarışmadan elenirken, 5 bilgi evi öğrencileri yoluna devam etti. İkinci etabın sonunda ise, Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Bilgievi, Akse Hakcan Döven Bilgi Evi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi finale kalma başarısını gösterdi.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Final etabında da 7 soru yanıtlayan öğrenciler arasında Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Bilgievi birinci olma başarısını gösterdi. Bilgi yarışmasında ikinci Akse Hakcan Döven Bilgi Evi olurken, üçüncü sırayı da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi aldı. Program sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bilgi dolu ve heyecan verici bir yarışmayı geride bıraktık. Bilgi evlerimiz arasında düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve bu heyecana ortak olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Bilgi yarışması günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)