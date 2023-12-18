Bu okul “İyilik Dedektifi” yetiştiriyor

Okulun öğretmenlerinden Betül Davranmak, İrfan Kılıç, Yüksek Şafek isimli öğretmenlerin başlattığı proje ile ilgili okul yönetimi şu bilgileri verdi: “Türkiye'de ortaokul öğrencilerine eğitim veriyoruz ve öğrencilerimizin yaşları 10-14 arasında değişiyor. İlk hedefimiz öğrencilerimizin iyi davranışlarını pekiştirmek ve kartopu etkisiyle bu davranışların artmasını ve kalıcı hale gelmesini sağlamak. Biz öğretmenler olarak bunu onlar için hem kalıcı hem de eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Bu proje süresince müfredatlarında yer alan bu davranışları hayatlarına entegre ederek akranlarında farkındalık yaratacaklar, pekiştirilen bu davranışlar ile öğrencilerin yaşadığı akran zorbalığının en aza indirilmesi sağlanarak öğrencilerde hayat boyu öğrenmenin gerçekleşmesi, iyi oluşun bulaşıcı etkisi ile akranları arasında gizli öğrenmenin olması hedeflenmektedir. Öğrenciler yakın çevrelerinden ve kendi yaş gruplarından başlayarak her yaş grubundaki insanlara ve tüm canlılara yardım ederek bu olumlu davranışların kendi hayatlarına nasıl yansıdığını keşfedeceklerdir. Projemizin temaları sosyal sorumluluk projeleri ile bütünleştirilerek işbirliği ve dayanışma ile sürdürülecektir.”





ÇALIŞMANIN AMAÇLARI

Okul idarecileri projenin amaçlarını şu ifadelerle dile getiriyor: “Bu proje öğrencilerimize empati yapabilme yeteneği kazandıracaktır. Hayat boyu sürdürülebilir bir yaklaşım ile farkındalıkları arttırılacaktır. Projede yer alacak her bir öğrenci her etkinliği öğretmenleri mentorlüğünde yürütecek, yapılacak tüm iyi ik temalı etkinlikte birlikte çalışarak akran öğrenmesi gerçekleştirecektir. Deneyimlerini ve çıkan ürünleri ortak okullardaki öğrencilerle paylaşarak iyilik ağını genişleteceklerdir.

Aynı zamanda twinspace aracılığıyla öğrenciler arası video kaydı, sohbet gibi çalışmalarla etkileşimi artırıp hedeflenen davranış pekişecektir.”



ÇALIŞMADAN BEKLENEN SONUÇLAR

Çalışma aşaması projemiz ekimde başlayıp haziranda bitecektir, Eylül ayında tüm ortaklar kendilerini, okullarını ve öğrencilerini tanıtacaktır, Daha sonra her ay öğrenciler belirlenen etkinliklerde aktif olarak yer alacaklardır,

Her aynın sonunda partnerlerimizle proje süresince yaptığımız aktiviteleri, etkinlikleri paylaşacak, fikir alışverişinde bulunacağız. Örneğin video konferans yöntemiyle ortak okullardaki öğrencilerimize buluşma zamanları ayarlayıp hem iyilik ağımızı genişleteceğiz hem de öğrencilerin sosya becerilerini geliştireceğiz

Aynı zamanda proje esnasında kullandığımız materyalleri, oluşturduğumuz ürünleri, yapılan tüm etkinlikleri yükleyeceğiz

Projenin yürütücüsü eğitimciler proje kapsamındaki konuları ise “ sokak hayvanlarına yardım, bakım evi ziyareti, engelli bireyler için sesli kitap okuma, kardeş okullarımıza kitap desteği, afet farkındalık eğitimi ve afet bölgesi desteği, akran mentörlüğü, çevre bakımı; iyilik ağacı oluşturma” şeklinde özetlemekte. Bu proje bittiğinde öğrenciler iyiliğin farkında olacak ve duyarlılıkları artacaktır. İyiliğin hayatlarının her alanına nasıl entegre olabileceğini ve iyiliklerin yaparak çoğaldığını görecekler.

Bu çalışma ile çocuklar yardımlaşmayı, önyargısız olmayı, empatiyi, başkalarına karşı duyarlı olmayı. İnsanları desteklemeyi ve İyilik yapmanın verdiği mutluluğu keşfedecekler, Çevrelerine karşı pozitif bir tutum sergileyecekler. (ÜMİT ÜLKER)