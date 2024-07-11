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EĞİTİM:
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Bu program ile öğrenciler mezun olmadan iş deneyimi kazanıyor

KOCAELİ SEDAŞ'ın yaklaşık 3 aydır devam eden Stargate Yetenek Programı kapsamında değişime ve yeni nesil fikirlere açık üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencileri, mezuniyet öncesi sektörü tanıyarak iş deneyimi kazanmaya devam ediyor.

Bu program ile öğrenciler mezun olmadan iş deneyimi kazanıyor

11 Temmuz 2024 Perşembe 13:29

 Geçtiğimiz mart ayında başlayan ve eylül ayına kadar sürecek olan Stargate Yetenek Programında genç mühendisler yaklaşık 3 aydır yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ’ın genç yeteneklere yönelik başlattığı bu yıl dördüncüsü düzenlenen programda; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’den katılım sağlayan elektrik, elektrik&amp;elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği öğrencileri, sektörü tanıma ve iş deneyimi kazanma fırsatını elde ediyor. 
 Elektrik dağıtım sektörü süreçlerini yakından takip eden genç mühendisler, SEDAŞ’ın idari departmanlarının da dahil olmasıyla kapsamlı oryantasyon programlarını başarıyla yürütüyor. Eylül ayında kendi projelerini hazırlamaya başlayacak olan katılımcılar, edindikleri deneyimlerden esinlenerek projelerini SEDAŞ yöneticilerine sunacaklar. Bu projeler, öğrencilerin sektördeki yenilikçi fikirlerini ve iş süreçlerine dair çözüm önerilerini içerecek. 
 Genç yetenekleri destekleyen, geleceğe hazırlamayı amaçlayan ve uygun boş pozisyon oluşması durumunda istihdam imkanı sunan SEDAŞ, Stargate Yetenek Programı’yla gençlerin kariyer yolculuklarına sağlam bir temel oluşturmak ve sektördeki deneyimlerini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. 
         


İHA
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