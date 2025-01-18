Büyükakın’dan yarıyıl mesajı

KÜTÜPHANELER AÇIK

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, karne sevinci yaşayan öğrencilere ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenlere yarıyıl tatilinde sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Başkan Büyükakın, “Karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Onları yetiştirerek milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olmalarına katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hepsine keyifli ve güzel bir tatil diliyorum” dedi. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de derslerinden uzak kalmak istemeyen öğrenciler için 9 ayrı kütüphanede hizmete devam edecek. İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki büyük kütüphane 24 saat açık olacak.

(Ömer İLGEÇ)