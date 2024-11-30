EĞİTİM:
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Büyükşehir İtfaiyesi’nde eğitimler tam gaz

Kocaeli İtfaiyesi endüstriyel tesis acil durum ekiplerine eğitim veriyor. Firma ve kurumların kendi tesislerinde gerçekleştiği eğitimler iki aşamalı olarak katılımcılara aktarılıyor

Büyükşehir İtfaiyesi'nde eğitimler tam gaz

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:55

 Afet ve acil durumlara karşı 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; endüstriyel tesis, kurum ve işletmelerde kurulu bulunan acil durum ekiplerinin eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu eğitimler kapsamında geçtiğimiz günlerde TANSAR Taşımacılık ve EKOMAK Kompresör firmaları ile Maden Tetkik Arama Marmara Bölge Müdürlüğü personellerine acil durum ekip eğitimleri verildi. Firma ve kurumların kendi tesislerinde düzenlenen eğitimler teori ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak aktarıldı.

TEORİK EĞİTİMLER
Eğitimlerin teorik bölümünde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, araç ve malzeme tahliye ve acil durum organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı gerçekleştirildi. Küçük çaplı bir akaryakıt yangını oluşturularak katılımcıların bu yangını söndürmeleri istendi. Eğitime katılan tüm katılımcılar başarılı bir şekilde söndürme gerçekleştirdi. Ayrıca yangın hortum dolaplarının olası bir yangın durumunda kullanımına yönelik olarak da bilgiler sunuldu.

EĞİTİM SONRASI TAHLİYE TATBİKATI
Eğitimin akabinde gerçekleştirilen tahliye tatbikatı ile de işletme çalışanlarının olası bir acil durum alarmında gösterecekleri reaksiyonlar gözlemlendi. Bu noktada personeller, acil çıkış kapılarını ve yollarını kullanarak toplanma yerine ulaştı. Toplanma yerinde yapılan yoklama ile herkesin güvenli bir biçimde dışarı çıktığının tespiti sağlandı.
(Ömer İLGEÇ)
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