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Büyükşehir İtfaiyesinden Acil Durum Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Gebze'de fabrika personeline acil durum eğitimi vererek uygulamalı yangın tatbikatı yaptı.

Büyükşehir İtfaiyesinden Acil Durum Eğitimi

04 Ocak 2024 Perşembe 15:07

  Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, olay meydana gelmeden önce vatandaşların hazırlanması konusunda, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. İtfaiye ekipleri tarafından, Gebze’de kurulu bulunan fabrika çalışanlarına "Acil Durum Ekip Eğitimi" verildi. İşletme personelinden oluşan acil durum ekiplerine verilen eğitim, teori ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimin teorik bölümünde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ile teknikleri, kişisel koruyucu donanım gibi bilgiler aktarıldı. Uygulamalı bölümde de taşınabilir yangın söndürücüler, yangına müdahale ekipmanı ve diğer donanımlar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi. İşletmede gerçekleştirilen eğitimde, taşınabilir yangın söndürücüler, kişisel koruyucu donanım ve diğer söndürme ekipmanı kullanılarak söndürme işlemi gerçekleştirildi. Aynı zamanda da yangın durumunda tahliye organizasyonu ve yaralı çıkartma tatbikatı da yapıldı. 
                          


İHA
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