Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından AKUT ekibine iki günlük Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda AKUT ekibine “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri” eğitimi verildi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitim iki farklı gruba olmak üzere toplam iki gün sürdü.

AKUT’A 2 AŞAMALI ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ

Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, kişisel koruyucu donanım, temiz hava solunum cihazları ve kullanım prensipleri, yangına müdahalede kullanılan araç ve malzeme, söndürme maddeleri ve uygulama teknikleri ve ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.

YANGINA MÜDAHALE

Eğitimin pratik bölümünde, yangına müdahalede kullanılan hortumlar ve diğer ekipman tanıtılarak fiili uygulamalar gerçekleştirildi. Sonrasında ekip organizasyonu ve çalışması uygulamalarına geçilerek, simülatörde oluşturulan yangına su ve köpük kullanılarak müdahale gerçekleştirildi.

(Ömer İLGEÇ)