EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından AKUT ekibine iki günlük Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri eğitimi verildi

Büyükşehir İtfaiyesi'nden AKUT'a eğitim

14 Aralık 2024 Cumartesi 11:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda AKUT ekibine “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri” eğitimi verildi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitim iki farklı gruba olmak üzere toplam iki gün sürdü.

 

AKUT’A 2 AŞAMALI ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ

Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, kişisel koruyucu donanım, temiz hava solunum cihazları ve kullanım prensipleri, yangına müdahalede kullanılan araç ve malzeme, söndürme maddeleri ve uygulama teknikleri ve ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.

 

YANGINA MÜDAHALE

Eğitimin pratik bölümünde, yangına müdahalede kullanılan hortumlar ve diğer ekipman tanıtılarak fiili uygulamalar gerçekleştirildi. Sonrasında ekip organizasyonu ve çalışması uygulamalarına geçilerek, simülatörde oluşturulan yangına su ve köpük kullanılarak müdahale gerçekleştirildi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü ⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü
Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam 57 milyon 879 bin TL idari para cezası Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam 57...
Sena ve Mustafa kardeşler eğitimle hayata tutundu Sena ve Mustafa kardeşler eğitimle hayata tutundu
Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada
KO-MEK’te engellere yer yok KO-MEK’te engellere yer yok
GİRİB HEYETİ İLE KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİK GİRİB HEYETİ İLE KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü
Genç yeteneklerin sanatla buluşmasına öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi...

Haberi Oku