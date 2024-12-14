Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim

AKUT’A 2 AŞAMALI ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ
Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, kişisel koruyucu donanım, temiz hava solunum cihazları ve kullanım prensipleri, yangına müdahalede kullanılan araç ve malzeme, söndürme maddeleri ve uygulama teknikleri ve ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.
YANGINA MÜDAHALE
Eğitimin pratik bölümünde, yangına müdahalede kullanılan hortumlar ve diğer ekipman tanıtılarak fiili uygulamalar gerçekleştirildi. Sonrasında ekip organizasyonu ve çalışması uygulamalarına geçilerek, simülatörde oluşturulan yangına su ve köpük kullanılarak müdahale gerçekleştirildi.
(Ömer İLGEÇ)