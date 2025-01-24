EĞİTİM:
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Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKUT’ta görevli 41 personele teorik ve pratik olmak üzere 3 gün süren eğitim verdi

Büyükşehir İtfaiyesi'nden AKUT'a eğitim

24 Ocak 2025 Cuma 12:34

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak AKUT’ta görevli 41 personele eğitim verildi.

 

2 AŞAMADA 3 GÜN SÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi olaylara müdahalesi ile göz doldururken bir yandan da kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak AKUT personeline yönelik 3 günlük eğitim gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında, 1996 yılında kurulan ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve sonrasında arama ve kurtarma konusunda gerçekleştirdiği operasyonlar ile ülkede tanınırlığı artan AKUT ekibine “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri” konusunda bilgiler aktarıldı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada 3 gün sürdü.

 

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Eğitimde; yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, kişisel koruyucu donanım, temiz hava solunum cihazları ve kullanım prensipleri, yangına müdahalede kullanılan araç ve malzeme, söndürme maddeleri ve uygulama teknikleri, ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimin pratik bölümünde, yangına müdahalede kullanılan hortumlar ve diğer ekipmanlar tanıtılarak fiili uygulamalar gerçekleştirildi. Sonrasında, ekip organizasyonu ve çalışması uygulamalarına geçilerek simülatörde oluşturulan yangına su ve köpük kullanılarak müdahale gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında AKUT personeli kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı alan yangınlarına müdahale uygulamalarını başarılı bir şekilde icra etti. Ayrıca yangına müdahalede kullanılan termal kamera kullanımı da gösterildi.
(Ömer İLGEÇ)

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