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Büyükşehir Personeline Hizmet İçi Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki donamını arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim veriyor.

Büyükşehir Personeline Hizmet İçi Eğitim

16 Şubat 2024 Cuma 11:58

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan şehirde yaşayanlara hizmet üretirken bir yandan personelinin eğitim ve gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapıyor. Büyükşehir personeli aldığı eğitimlerle Kocaeli halkına daha iyi ve hızlı hizmet verme kabiliyetine ulaşıyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından büyükşehirin ilgili personeline düzenli olarak eğitim programları düzenleniyor. Son olarak, "Doğrudan Temin Uygulaması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" ile "Teknik Şartname ve İhale Dokümanı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" eğitimleri eğitmen Ümit Arslan tarafından gerçekleştirildi. 
 
  Amaç mesleki donananımı arttırmak 
  Personelin mesleki donanımını artırmak ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimde, "Doğrudan temin süreci, onay belgesi, fiyat araştırmasının yapılması, en uygun bedelin tespiti, ihale yetkilisinin onayı, teknik şartname hazırlanması, piyasa araştırması, ihale onay belgesi" gibi eğitim içeriğine yönelik ayrıntılı ve yerel yönetim kapsamında pek çok örneğe yer verilerek katılımcılara aktarımda bulunuldu. Büyükşehir personelinin yoğun ilgi gösterildiği eğitimlere 2 gün süresince toplamda 303 personel katılım sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, kamuda etkin satın alma sürecinin geliştirilmesi ile dinamik yapıya sahip olan ilgili kanunların güncel hallerinin takibinin önemi, değişen ve gelişen uygulamalara hızlıca uyum sağlanması ile mümkün olabileceği vurgulandı. 
                           


İHA
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