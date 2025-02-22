Büyükşehir’de eğitimler hız kesmiyor

Büyükşehir, hizmet içi eğitimler kapsamında son olarak bünyesinde şef ve amir olarak görev yapan personele eğitim düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumda şef ve amir olarak görev yapan personele yönelik “Yönetici Yetkinliğinin Geliştirilmesi Eğitimi” düzenledi. Personeller, iletişimin önemi başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgilendirildi.

PERSONEL GELİŞİMİ SAĞLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler devam ediyor. Personelin yeterliliğini artırmak ve sürekli gelişim adına düzenlenen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda son olarak Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Büyükşehir Belediyesi’nde şef ve amir olarak görev yapan 30 personele Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Eğitim Salonu’nda “Yönetici Yetkinliğinin Geliştirilmesi Eğitimi” düzenlendi.







“İLETİŞİMİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Eğitim öncesi açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Büyükşehir Belediyesi olarak, yöneticilerimizin yetkinliğinin geliştirilmesini artırmak, etkili iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimlerimize önem veriyoruz. Bununla birlikte yöneticilerimize verilen eğitimler ile iş hayatındaki iletişimin yanı sıra personelimizin aile hayatındaki iletişimini de artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

BİRÇOK KONU ANLATILDI

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli yetişkin eğitimi uzmanı Seyhan Yılmam Ongun tarafından verilen eğitimde, şef ve amir olarak görev yapan personele; iletişimin önemi ve kendini tanıyabilmek, yöneticilerin güçlü-zayıf yönleri, iletişimde empatik yaklaşım ve sözcüklerin kıymeti, yönetici ve birey olarak iyi oluş halinin desteklenmesi gibi konular anlatıldı. Eğitim oldukça verimli ve faydalı bir şekilde tamamlandı.

(Ömer İLGEÇ)