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Büyükşehir’den 11 okulda afet farkındalık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da faaliyet gösteren okullarda “Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den 11 okulda afet farkındalık eğitimi

13 Nisan 2025 Pazar 10:14

 Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilinci oluşturmak için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Darıca ilçesinde faaliyet gösteren okullarda “Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirdi.

 

HAYATİ ÖNEME SAHİP BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde öğrencilere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimleri” düzenliyor. Eğitimlerde afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayati öneme sahip bilgiler paylaşılıyor.

Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Darıca Belediyesi Afet İşleri Şube Müdürlüğü ile birlikte Darıca’da bulunan 11 okulda eğitim gerçekleştirdi. Uzman eğitmenler, öğretmenleri olası bir afet durumuna hazırlamak amacıyla tahliye tatbikat eğitimi, öğrencilere ise afet farkındalık eğitimleri verdi. Eğitimlere 1.194 öğretmen ve 8.114 öğrenci katıldı.

 

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VE DEPREM TATBİKATI

Eğitimlerde, öğretmenlere afet anında, öncesinde ve sonrasında alabilecekleri önlemler, ailelerini koruma yolları ve güvenli alanlar hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sonunda okullarda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında öğretmenler hem kendileri hem öğrencileri hem de aileleri için afet ve acil durumlara karşı almaları gereken tedbirleri uygulama fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimler, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplumun oluşturulmasını amaçlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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