Büyükşehir’den afetlere hazırlık eğitimi

Toplumda afet bilincini oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında Kartepe’de iki günlük uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi ortaklığında düzenlenen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında Kartepe’de iki günlük eğitim gerçekleştirildi. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerin açılış programına; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, akademisyenler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

“AFET OLMADAN HAZIRLIK YAPMALIYIZ”

Eğitimin açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, “Bizler devlet olarak vatandaşlarımıza hizmet noktasında hazırlık yaparken vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Sizlerin yaşadığı ortamdaki huzur ve güvenliğiniz, iş ve güçlerinizi doğru bir şekilde yerine getirmeniz ile birlikte sizleri gelecek anlamda karşılaşabileceğiniz risklere karşı hazırlamak görevimiz de var. Afet büyük çaplı olduğu zaman herkesi içine alan bir seferberlik ruhu ile oluyor. Ancak afet olduktan sonraki seferberliğimizi afet olmadan önce gerçekleştiremiyoruz. Bizim bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Afet olmadan önce bizim hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda buradaki eğitimler çok önemli” dedi.

“HERKESİN KENDİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM”

Gerçekten çok önemli bir programda katılımcılarla birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Özellikle herhangi bir kamu görevi olmadan bugün buraya gelip bu önemli eğitime katılan Kartepeli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey bu. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Afetten kasıt sadece deprem değil bunun yanında birçok doğal afetler de yaşıyoruz. İşte bunlarla mücadele etmenin çaresini hep birlikte bulmalıyız. Kartepe’de yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor, Kartepe’nin yerleşim alanında neredeyse ev bulunmayan yeri yok. Kartepe Belediyesi’nin buna tek başına yetişebilme şansı var mı? Devletin ilgili kurumlarının yetişme mücadelesi olacaktır, yetişecektir ama her birimize yetişme şansı var mı? Buna da gerçekten yetişme şansı yok. Afet konusunda kurumlar dâhil herkesin, tüm vatandaşlarımızın kendisini geliştirmesi lazım. Ben 6 Şubat depremlerinden sonra devletimizin ilgili kurumlarının ne kadar hassas davrandığını görebiliyorum. Şuan devletimiz, afetlere karşı gerçekten hazırlıklı bir durumda ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Hepimizin afetlerde doğru bakış açısını ve doğru hareket etmeyi biliyor olmamız lazım. İşte o yüzden bugün buradaki program gerçekten önemli” şeklinde konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ise şöyle dedi: “Biz AFAD olarak bu eğitimlerdeki farkındalığı Kocaeli’nin tamamına yaymak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Toplanma alanlarımızdan barınma alanlarımıza, kentsel dönüşüm alanlarımızdan tatbikatlarımıza her geçen gün farklı mecralarda bizleri görebilirsiniz. Arama kurtarma ve diğer imkanlarımızı daha da arttırıp niteliklerimizi de koruyarak çalışmalarımızı genişletiyoruz.”

“7 İLÇEDE BİN 524 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ”

Eğitim projesine 2016 yılında başladıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bir protokolle bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaların amacı özellikle yerel yönetim olarak, merkezi yönetim olarak, özel sektörün, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin, yani toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundaki afetlere hazırlıktır. Bu projemizle özellikle mahalle halkımıza teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu proje kapsamında 7 ilçemizde bin 524 mahalle halkına eğitim verilmiştir” dedi.

11 MAHALLEDEN 273 KİŞİYE EĞİTİM

Ana hedefinin toplumda afet bilinci kültürünün oluşturulması olduğu eğitim projesinde; Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından ‘Afetler Karşısında Dirençli Toplum’, AFAD’dan Alper Şen tarafından ‘Afet Bilinci’, Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ‘Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve GMTA Saha Uygulaması’, Kocaeli Büyükşehir tarafından ‘Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Neslihan Genç ve Kevser Uysal tarafından ‘İlkyardım Eğitimi’, Kocaeli İtfaiyesinden İlknur Erdoğan tarafından ‘Yangın Eğitimi’ üzerine sunum gerçekleştirildi. Murat Aydoğan tarafından ‘Yak Söndür Tatbikatı’ uygulamalı eğitimi verildi. 11 Mahalleden 273 kişinin iştirak ettiği eğitimlerde katılımcılara, katılım belgeleri de takdim edildi.

SAHA UYGULAMA GEZİSİ YAPILDI

Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan, sunumunun ardından 273 mahalle gönüllüsüyle sahaya çıkarak ‘Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi’ uygulamasını gerçekleştirdi. 17 Ağustos Mahallesi evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde bina cephesi, bina çevresi ve kentsel altyapı kusurlarını tespit etti.

RİSKLERİN TESPİTİNE YÖNELİK UYGULAMA

Teorik eğitimde edindikleri bilgiler doğrultusunda binaların dış cephelerinde bulunan ve olası deprem esnasında düşüp zarar verebilecek nesnelerin yerinde tespit edilmesi konusunda bilinçlenen mahalle gönüllüleri sahada gerçekleştirdikleri uygulama ile riskleri tespit etme imkanı buldu. Uygulama sonrası eğitim salonunda bu tespitler ve çözüm önerileri konusunda tartışma imkanına da sahip oldular.

GÜVENLİ YAŞAM ODASI’NDA UYGULAMA

Ayrıca Büyükşehir Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim projesinde ‘Güvenli Yaşam Odası’nı da tanıttı. Katılımcılar, ilgili eğitmen tarafından eşya sabitlemeye yönelik hazırlanan ‘Güvenli Yaşam Odası’ ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilinçlendirildi. Bu kapsamda AFAD gönüllüsü vatandaşlar, ‘Güvenli Yaşam Odası’nda eşyaların nasıl duvara monte edildiğini öğrenmiş oldu. Eğitimin sonundaki kapanış programında proje kapsamında okullara afet ve acil durum çantası hediye edildi. Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Yaltırak, yoğun katılımdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)