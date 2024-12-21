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EĞİTİM:
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Büyükşehir’den kuaförlere workshop eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası işbirliği ile esnaf odası üyelerine yönelik workshop eğitimi verildi

Büyükşehir'den kuaförlere workshop eğitimi

21 Aralık 2024 Cumartesi 10:46

 Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen workshop eğitimi ile Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası üyelerine önemli bilgiler aktarıldı.

 

ESNAF ODALARINA HER ALANDA DESTEK VAR

Kocaeli’deki esnaf odalarına her alanda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, odaların eğitimlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası birlikteliğinde düzenlenen workshop eğitimi İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

YENİ NESİL TASARIMLAR VE TEKNİKLER TANITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Yavuz Doğar ile odaya üye olan işletmecilerin katıldığı eğitime ilgi yoğun oldu. Esnaf odası üyelerine yönelik profesyonel makyaj, kaş tasarımı, yeni nesil cilt bakımı, makeup, kaş tasarımı ve yeni nesil cilt bakımı eğitimleri verildi. Eğitimler, alanında uzman kişiler olan Pınar Onur, Kübra Ehribar, Ceren Oğuz, Gamze Akkuş ve Aytekin Hamiş öncülüğünde gerçekleşti. 
(Ömer İLGEÇ)

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