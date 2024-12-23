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EĞİTİM:
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Büyükşehirden öğrencilere afet eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulugazi İlkokulu öğrencilerine ‘Afet Farkındalık’ eğitimi verdi

Büyükşehirden öğrencilere afet eğitimi

23 Aralık 2024 Pazartesi 16:02

 Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ulugazi İlkokulu öğrencilerine yönelik verilen ‘Afet Farkındalık’ eğitimi oldukça verimli geçti. Gençler, olası afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.

 

BİRÇOK KONUDA BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığı şehri olası bir afete hazırlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında Ulugazi İlkokulu’nda ‘Afet Farkındalık’ eğitimleri verildi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından afet ve acil durumlarda doğru davranış şekilleri, afet çantası oluşturulması, eşyaların sabitlenmesi, acil durum planlaması ve toplanma alanları konularında bilgiler gençlere aşılandı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ise ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimin ardından organizasyon ekipleri tarafından deprem senaryosu hakkında okul öğretmenlerine bilgilendirmeler yapıldı.

 

MİNİKLERİN TATBİKATI, BÜYÜKLERİ ARATMADI

Tatbikat esnasında, deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda ‘Çök’, ‘Kapan’, ‘Tutun’ hareketini gerçekleştirdi. Depremin bitmesiyle başlayan tahliye sürecinde öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda sınıflarını güvenli şekilde terk etti. Okul bahçesinde önceden belirlenmiş toplanma alanında toplanarak yapılan yoklamanın ardından senaryo kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, okul kriz merkezi yönetiminde, acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirmesiyle birlikte tamamlandı.

 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ulugazi İlkokulu yönetimi Büyükşehir’in desteklerinden duydukları memnuniyeti belirterek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin güvenlik algılarının oluşması ve afetlere karşı bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını söylerken, KOSTÜ öğrencileri de Büyükşehir’in sosyal sorumluluk projelerine katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Afetlere dayanıklı bir toplum ve afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatlarının devam edileceği belirtildi.
(Ömer İLGEÇ)

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