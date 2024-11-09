EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den şef ve amirlere eğitim

Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında şef ve amir olarak görev yapan personellere eğitim verdi

Büyükşehir'den şef ve amirlere eğitim

09 Kasım 2024 Cumartesi 10:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde şef ve amir olarak görev yapan personele eğitim verildi. Şef ve amir olarak görev yapan personelin iletişim becerilerini artırmak, sahip oldukları yetkinlikleri ve hitabet yetilerini olumlu yönde yönetebilecekleri değerleri kazandırıp profesyonel yönetim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla verilen eğitimler 2 gün sürdü. İki farklı grup olarak verilen eğitimlerde Etkili İletişim Eğitimi, Güzel Konuşma (Diksiyon) ve Hitabet Eğitimi verildi.
(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zeliha öğretmenin adı burada yaşayacak Zeliha öğretmenin adı burada yaşayacak
Konservatuvar Gebze Yetenek Sınavları yapıldı Konservatuvar Gebze Yetenek Sınavları yapıldı
CUMHURİYET HAFTASININ İLK DERSİ, CUMHURİYET HAFTASININ İLK DERSİ, "DERSİMİZ: CUMHURİYETE...
Trafik Eğitim Parkı’nda yeni dönem eğitimleri başladı Trafik Eğitim Parkı’nda yeni dönem eğitimleri...
Hatice Bayraktar Teknoloji Takımı 3. Oldu Hatice Bayraktar Teknoloji Takımı 3. Oldu
Çayırova'da öğretmenlere eğitim Çayırova'da öğretmenlere eğitim
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Zeliha öğretmenin adı burada yaşayacak
Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı atlatamayıp tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede vefat...

Haberi Oku