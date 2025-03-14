ÇAK-TİM’den 7 bin 500 öğrenciye afet farkındalık eğitimi

4 yıl önce kurulan ve 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK -TİM, olası afetlere karşı donanımını arttırmaya ve ilçe genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin öncülüğünde kurulan ve o günden bu yana Çayırova’da farkındalık yaratacak işlere imza atan ÇAK-TİM, ilçedeki tüm liselerde afet farkındalık eğitimi verdi. ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman ve ÇAK-TİM üyeleri, Çayırova’daki liselere tek tek giderek öğrencilere AFAD’ın hazırladığı ‘Afet Farkındalık Eğitim’ni anlattı ve ardından da yapılan tatbikatla eğitimi taçlandırdı. Öğrenciler ve öğretmenlerin büyük bir memnuniyet duyduğu afet farkındalık eğitimi kapsamında 7 bin 500 öğrenci deprem konusunda bilinçlendi. Eğitimin gerçekleştiği okul müdürleri Çayırova Belediyesi’ne bu çalışma için teşekkür etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de, “Çayırova Belediyesi olarak ÇAK-TİM’i yaklaşık 4 sene önce kurduk ve önemli çalışmalara imza attık. ÇAK-TİM’le birlikte ilçemizi olası afetlere karşı hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

“ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitimler özelinde açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Biz yaklaşık bir ay önce, Çayırova Belediyesi olarak ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada ilçemizde bulunan bütün liselerimizde öğrencilerimize yönelik afet farkındalık eğitimi verdik. Öğretmenlerimizi de bu çalışmaya dahil ettik. Yaklaşık 7 bin 500 öğrencimize afet farkındalık çalışması yaptık. Afet denilince bizim aklımıza ilk olarak deprem geliyor. Bu kapsamda deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli eğitimler verdik. Çayırova Belediyesi olarak ÇAK-TİM’i yaklaşık 4 sene önce kurduk ve önemli çalışmalara imza attık. ÇAK-TİM’le birlikte ilçemizi olası afetlere karşı hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“LİSE ÖĞRENCİLERİNE DOĞRUDAN EĞİTİM”

Çayırova Belediyesi’yle birlikte afet farkındalık eğitimi için ortak çalışma gerçekleştiren Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, “Liselerimizin tümünde öğrencilerimize eğitim verdik, ortaokul ve ilköğretim boyutunda da öğretmenler üzerinden eğitimi hızlandırdık. 7 bin 500 öğrencimize doğrudan ÇAK-TİM ekibimiz tarafından eğitim verildi. Orada sadece eğitim değil, tatbikat da gerçekleştirildi. Bundan sonra da hemen ortaokul öğretmenlerimize eğitim verdik. İlkokul öğretmenlerimize de bu eğitimi vererek 2 bin 200 öğretmenimizin tamamına bu eğitimi vermiş olacağız.

“ÇAK-TİM NİTELİKLİ BİR EKİP”

Öncelikle bu ekibin kurulması noktasında Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ederim. Ekibimiz çok profesyonel. Böyle bir potansiyeli de okullarımızda değerlendirmek bizim için bir fırsat. Gerçekten nitelikli bir ekip ÇAK-TİM. Çayırova’ya değer kattıklarını düşünüyorum. Deprem meselesi hepimizin meselesi. Hep beraber sivil ve resmi kuruluşlar olmak üzere hepimiz bu konuya çok önem vermek, hep beraber bu süreci daha etkin ve verimli kullanmak zorundayız” dedi.

ÇAK-TİM’E TEŞEKKÜR

Eğitim alan okullardan olan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdürü Engin Erbek, konu hakkında şunları dile getirdi; “Böyle bir eğitimin olması bizleri çok mutlu etti. Tatbikatla da öğrencilerimiz bir deprem anında ne yapabileceklerini öğrendiklerini söylediler. Bundan sonra ülkemizde olması gereken afetlere karşı Fevzi Çakmak Lisesi olarak hazırlıklıyız. Böyle bir ekibin ilçemizde faaliyet gösteriyor olması bir şans. Sayın kaymakamımız, sayın belediye başkanımız başta olmak üzere bize bu eğitim imkanını sağlayan ÇAK-TİM ekibinin her bir ferdine teşekkür ediyorum.”

“ÇAK-TİM EKİBİNİN OLMASI ÇOK ANLAMLI”

Yapı Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Koçbay ise, “ÇAK-Tim ekibimiz, okulumuzu ziyaret etti ve öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Ayrıca okulumuzda deprem tatbikatı da gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olarak bu eğitimden çok memnun kaldık. Çayırova Belediyemize ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze böyle bir eğitim düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. İlçemiz bünyemizde ÇAK-TİM ekibinin olmasını çok anlamlı olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMLE BİRLİKTE EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK”

Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Müdürü Kadir Yalçın, eğitimler üzerine şu ifadeleri kullandı; “Çayırova Belediyesi çok güzel bir iş yaptı ve bu eğitimlere öncülük etti. İlçe milli eğitim müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız da bu işin paydaşı olarak önemli bir işe imza attılar. Eğitim sorumlusu Hüseyin Narman beyefendi de çok kaliteli bir eğitimle çocuklarda farkındalık oluşturdu. Biz de bu eğitimlerle eksiklerimizi gördük. ÇAK-TİM çok güzel çalışma yapıyor ve o anlamda kendilerine çok minnettarız.”



(Ömer İLGEÇ)