Çayırova'da öğretmenlere eğitim Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüpleri, bilgievleri ve gençlik merkezinde görev yapan öğretmenler, "Kişisel Kurumsal Engellerle Mücadele, Vizyoner Liderlik ve Takım Ruhu" konulu eğitim aldı. Öğretmenlere sertifikalarını takdim eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Neslimizin ihyası için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

09 Ekim 2024 Çarşamba 11:06