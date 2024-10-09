Çayırova'da öğretmenlere eğitim

09 Ekim 2024 Çarşamba 11:06
Öğretmenlere verilen eğitim 3 gün sürdü. Öğretmenler, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla sertifikalarını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den teslim aldı. Sertifika teslim töreni öncesinde Yazar Yusuf Özkan Özburun'un seminer boyunca bahsettiği konulara ilişkin canlandırmalar da gerçekleştirildi. Düzenlenen program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Neslimizin ihyası için çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizin düzenlediği eğitim programına katılan Yazar Yusuf Özkan Özburun’un seminer verdiği bilgi evleri, çocuk kulüpleri, ve gençlik merkezimizde görev yapan öğretmenlerimize sertifikalarını takdim ettik. Öğretmenlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum, her zaman yanınızdayız" dedi.
İHA
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