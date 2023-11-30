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Çayırova'da Verilen Kurs Eğitimleri İle İstihdam Alanları Açılıyor

Kocaeli Bilgi Evlerinde tel kırma, iğne oyası, dikiş, aşçılık, İngilizce örgü, Kur’an-ı Kerim, bağlama, okuma-yazma, spor ve keman gibi kurs eğitimleri verilerek istihdam alanları açılıyor.

Çayırova'da Verilen Kurs Eğitimleri İle İstihdam Alanları Açılıyor

30 Kasım 2023 Perşembe 10:34

 Çayırova Belediyesi, velilere yönelik kurs eğitimlerini sürdürüyor. İlçede bulunan 9 mahallenin tümüne hizmet veren 8 Bilgi Evinde devam eden kurslarda, veliler birçok eğitim alma şansına erişiyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Bilgi Evinde velilere yönelik iğne oyası ve dikiş kursunda eğitim alan Çayırovalılar, kurslardaki eğitimlerden dolayı çok mutlu olduklarını, aldıkları kurs eğitimi sayesinde birçok alanda kendilerini geliştirebildiklerini aktardı. Bilgi Evlerinde verilen veli eğitim kurslarında tel kırma, iğne oyası, dikiş, aşçılık,  İngilizce örgü, Kur’an-ı Kerim, bağlama, okuma-yazma, spor ve keman  gibi alanlarda eğitim veriliyor. Veli eğitim kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularını bilgi evlerinden yapabileceği duyuruldu. 


                                          


İHA
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