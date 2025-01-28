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Çocuklara ‘Lemi Abi’den ‘Sıfır Atık’ dersi

Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki “Okula Bi’ Ara” etkinliğine katılan Lemi Filozof, çocuklara ‘Sıfır Atık’ın önemini eğlendirerek aşıladı

Çocuklara ‘Lemi Abi'den ‘Sıfır Atık' dersi

28 Ocak 2025 Salı 11:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Merkezi’nde düzenlediği “Okula Bi’ Ara” etkinliğine katılan Lemi Filozof, çocuklara ‘Sıfır Atık’ın önemini eğlenceli bir şekilde anlattı.

 

HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELER EĞLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilim, sanat ve spor aktiviteleriyle dolu bir şehir inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte çocukların ve gençlerin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilecekleri “Okula Bi’ Ara” etkinliği düzenlendi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde üç gün boyunca devam eden etkinliklerde 4-13 yaş aralığındaki çocuklar, bilimden sanata, spordan eğlenceli atölyelere kadar her alanda keşfetmenin ve eğlenmenin tadını çıkardı. Bilim Merkezi’nin ilgi çekici dünyasında çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçiren ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler yaşadı.

 

LEMİ FİLOZOF’TAN ‘SIFIR ATIK’ VURGUSU

TRT Çocuk Kanalı’nda ‘Sürpriz Kutusu’ programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof, “Okula Bi’ Ara” etkinliğinin ikinci gününde çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirdi. Sempatik kişiliğiyle çocukların ‘Lemi Abi’si olma unvanına sahip olan Lemi Filozof renkli dünyasında konuk ettiği minik sevenlerine, doğamız ve geri dönüşüm konularını merkezine alan eğlenceli, eğitici ve interaktif bir sahne şovu gerçekleştirdi. Minikler tarafından büyük ilgi gören sahne buluşmasında geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kalemlik tasarlayan Lemi Filozof, ‘Sıfır Atık’ anlayışını bir yaşam modeli olarak geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından Bilim Şov ekibi ile sahnede renkli deneyler yapan Lemi Filozof finalde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Ömer İLGEÇ)


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