Çocuklara Sokak Hayvanları Konusunda Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak hizmet projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği eğitimler hız kesmiyor. Hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen eğitim, hayvanlarla doğru iletişim, bedensel dilin anlaşılması, nazik ve sakin yaklaşımın benimsenmesi, ses tonu ve konuşmanın uygunluğu, göz teması kurmada dikkat edilmesi gerekenler gibi başlıkları içeriyor. Hayvan sevgisi ve sokak hayvanları konusunda farkındalığın arttırılması doğrultusunda verilen eğitimlerde yetkililer; sabır, dikkat ve sevgiyle hayvanlarla anlamlı iletişim kurulabileceğini, böylece daha sağlıklı ilişki geliştirilebileceğini belirtiyor. Yanlış davranma sonucu köpeğin korkutabileceğini aktaran yetkililer, korkan köpeğin kendini korumak için ısırabileceğini belirtiyor. Eğer köpekkuyruğunu sallıyorsa köpeğin mutlu, dost canlısı ve dokunmaya izin verdiğinin göstergesi olduğunu dile getiren yetkililer; köpek hırlıyorsa, köpeğin mutlu olmadığını, dost yanlısı ve rahat olmadığını, yaklaşılmaması ve dokunulması halinde ısırabileceğini ifade etti.

Köpek neden ısırır?

Yetkililer eğitimde, sokak köpeklerinin eşini, yavrularını, yemeğini ya da yaşadığı alanı korumak için saldırabileceğini ve bunun dışında yaralanma durumunda canı yanıyorsa ısırma eğilimi gösterebildiği öğrencilere aktardı. Kedi, köpek ısırmalarında ısırılan yerin sabun ve soğuk su ile yıkanması gerektiğini, yaranın üstü temiz bezle kapatılıp ciddi yaralanma, kanama varsa da yaraya temiz bez ile basınç uygulanması gerekli olduğunu belirten uzmanlar, ardından ise hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini bildirdi. Bir öğrencinin, “Bir köpeği ilk gördüğünüzde nasıl yaklaşmalıyız? sorusu da "Köşeye sıkıştırmayın, korkabilir, onun size gelmesini bekleyin. Ani hareketler yapmayın, bağırmayın. Uyuyan köpeğe dokunmayın, korkutabilirsiniz. Yemek yiyen köpeği rahatsız etmeyin. Bağlı olan köpeğe dokunmayın, bir şeyi koruyor olabilir. Köpeğin gözlerinde doğrudan ve sertçe bakmayın. Koşmayın, yavaşça yürüyerek uzaklaşın” şeklinde cevap buldu.

İHA