Cumhurbaşkanından Akademisyenlerimize Ödül

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT, Fen Bilimleri alanında 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne lâyık görüldü. Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları özverili çalışmalarla 2024 yılında ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu başarıların diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inandığını söyledi.





Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT, GTÜ’de Photo-akti organik ve inorganik malzemeler, enerji ve sensör uygulamaları ile temel fotofizik ve fotokimya konusunda çalışmalar yürütmektedir.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilmekte olan “Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.