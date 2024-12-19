banner1106
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanından Akademisyenlerimize Ödül

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT, Fen Bilimleri alanında 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanından Akademisyenlerimize Ödül

19 Aralık 2024 Perşembe 17:21

 "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilmekte olan “Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT, Fen Bilimleri alanında 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne lâyık görüldü.  Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları özverili çalışmalarla 2024 yılında ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu başarıların diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inandığını söyledi.
Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT, GTÜ’de Photo-akti organik ve inorganik malzemeler, enerji ve sensör uygulamaları ile temel fotofizik ve fotokimya konusunda çalışmalar yürütmektedir. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İtfaiye eri adayları zorlu parkurlarda yarışıyor İtfaiye eri adayları zorlu parkurlarda yarışıyor
Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim
⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü ⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü
Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam 57 milyon 879 bin TL idari para cezası Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam 57...
Sena ve Mustafa kardeşler eğitimle hayata tutundu Sena ve Mustafa kardeşler eğitimle hayata tutundu
Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İtfaiye eri adayları zorlu parkurlarda yarışıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından itfaiye eri alımı için uygulamalı...

Haberi Oku