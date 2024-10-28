CUMHURİYET HAFTASININ İLK DERSİ,

Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler bu sabah okulda, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşan "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" isimli filmi izleyerek başladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Millî Mücadele'nin destansı hikâyesini anlatan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filminin izletildiği ders öncesi, öğrencilere videolu mesaj ile hitap etti.

Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Öğrencilerim,

Bu anlamlı günde, milletimizin tarihî destanını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen Millî Mücadele'mizin tüm dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelikle kazanılan destansı zaferin eşsiz ruhunu bir kez daha gururla idrak ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılını geride bırakırken 101. yılda da aynı azim ve inançla Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyoruz. Millî Mücadele'nin şanlı hatırası, siz sevgili öğrencilerimiz için her zaman en güçlü ilham kaynağı olmaya devam edecek.

Bugün size bir sürprizimiz var. Millî Mücadele'mizi ve cumhuriyetimizin kuruluş hikâyesini bilimsel gerçeklerin ışığında derinlemesine anlatan ders niteliğindeki tiyatro oyunumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu eser, tarihî gerçeklik ve belgelere dayanan beş yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Eser, cumhuriyete giden yolda milletimizin azim ve kararlılıkla kazandığı zaferin derin izlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, birlik ve beraberlik ruhunu, vatan topraklarında yazılan destansı mücadeleyi sanatın gücünü kullanarak siz sevgili öğrencilerimize aktarmak istedik.

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Bugün bizler, bize emanet bırakılan kutlu mirası daha da ileriye taşımakla yükümlüyüz. Cumhuriyet sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizim görevimiz, bu büyük mücadeleyle kazanılan değerleri, sizlerin kalplerine ve zihinlerine en etkili şekilde ulaştırmaktır. Sizler, bu değerleri öğrenerek ve anlayarak yarının Türkiye'sini kuracak olan nesilsiniz.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum. Hepinize iyi seyirler."

"Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" filmini izleyen öğrenciler ise duygu dolu anlarını paylaştı. Film ile tarihe bir yolculuk yaptıklarını ve farkındalıklarının arttığını ifade eden öğrenciler, bu haftanın Cumhuriyet Haftası olarak nitelendirilmesinin de önemine işaret etti. Öğrenciler, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Haftası, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge doğrultusunda okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak şekilde coşkuyla kutlanmaya devam edecek.



Kaynak: https://www.meb.gov.tr/cumhuriyet-haftasinin-ilk-dersi-dersimiz-cumhuriyete-dogru-filmiyle-basladi/haber/35260/tr