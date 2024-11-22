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EĞİTİM:
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Darıca afete hazırlanıyor

Darıca'da mahalle muhtarlarına afet bilinci kazandırmak için eğitimler başladı.

Darıca afete hazırlanıyor

22 Kasım 2024 Cuma 10:54

 Darıca Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Darıca Arama Kurtarma Derneği'nin (KODARK) eğitim programında ilk adım, mahalle muhtarlarına yönelik temel afet farkındalık eğitimleri oldu. Eğitimlerin önümüzdeki süreçte genişletilerek tüm vatandaşlara ulaşması planlanıyor. 
 Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Paltacı, "Afet İşleri Müdürlüğümüz ile KODARK işbirliğinde güzel bir afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda  vatandaşlarımıza yönelik yapılacak bilinçlendirme eğitimlerinin planlaması için de istişarelerde bulunduk" dedi. 


İHA
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