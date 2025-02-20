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DARICA BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREN GENÇLERİN SINAV ÜCRETİNİ ÖDEYECEK

Darıca’da öğrencilere sınav ücreti desteği

DARICA BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREN GENÇLERİN SINAV ÜCRETİNİ ÖDEYECEK

20 Şubat 2025 Perşembe 12:16

 Öğrenci dostu belediye’ uygulamalarıyla gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına girecek olan Darıcalı gençlerin sınav başvuru ücretini ödeyeceklerinin müjdesini verdi.

Darıca Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. Sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödeyecek. YKS ücreti desteğinden Darıca’da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaştırarak yatırdıkları ücreti alabilecek. 3 Mart 2025 tarihine kadar başvuruda bulunulacağı açıklanırken konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 4447441 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ifade edildi.

ÖĞRENCİLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Öğrencilere müjde veren ve bu yıl da üniversiteye hazırlanan gençlere destek olacaklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. Sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri bu yıl da belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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